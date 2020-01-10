taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8711
Euro
6.5258
Altın
1553.89
Borsa
118627.71
Gram Altın
292.686
Bitcoin
46652

İşçilerin hurdacıya sattığı top mermisi imha edildi

Zomguldak'ta inşaat kazısında işçilerin bulup hurdacıya sattığı top mermisini hurdacı, polislere teslim etmeden tokmakla test etti.

DHA | 10.01.2020 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta önceki gün Kilimli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yan tarafında yapılan ek bina inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında işçiler iki top mermisi buldu.

İşçiler toprakla kaplı paslanmış top mermilerini hurda olarak sattı. Bölüm Mahallesi'ndeki hurdacıya iki top mermisini bırakan işçiler, parasını daha sonra almak için anlaştı.

HURDACI EKİPLERE TESLİM ETMEK İSTEMEDİ

Top mermilerini görenler, bomba olduğunu anlayarak Kilimli Belediyesi ekiplerine haber verdi. Belediye ekiplerinin almak istediği top mermilerini hurdacı Veysel Türker vermek istemeyince polise haber verildi.

Gelen polis ekibince yapılan incelemenin ardından top mermileri emniyete götürdü. 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin edilen iki top mermisi, bomba imha ekiplerince öğle saatlerinde boş arazide polis gözetiminde patlatıldı.

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -6

''TOKMAKLA VURDUM''

Hurdacı Veysel Türker ise yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Karakolun dibinde kazı yapıyorlardı. Ben iş makinesinin ucuna takılan kırıcı sandım.1. Dünya Savaşından kaldığını sizden öğrendim. Tarttık kantara koyduk. Parasını ertesi gün veririm dedim. Adamlar gitti. Dışarıda biri görmüş. Belediye ekipleri geldi antika diye istediler ben vermedim. Birazdan polis gelecek dediler. Geldiklerinde bu bomba dediler. Nereden belli dedim. Tokmakla vurdum ona hatta. Bilsem tokmakla vurmam. Bomba uzmanları geldi. Daha sonra aldılar kepçeyle, imha edeceğiz diye."

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -1


Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -2

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -3

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -4

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -5



Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -7

Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -8



Kazı sırasında bulunan top mermileri patlatıldı -10

İlginizi Çekebilir
Manisa'da köpek ile kedinin dostluğu
Şehzadeler ilçesinde, karnı aç olan kediyi emzirerek adeta annelik yapan köpeğin o anları kameraya yansıdı.
Emniyet müdürü polis çifte nikahlarında kelepçe taktı
Muğla'da Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, nikah şahitliklerini yaptığı çifte kelepçe takarak, ömür boyu birlikte olmaları dileğinde bulundu.
Sular altında kalacak Yusufeli'nden ağaçlar taşınıyor
Artvin'de inşası süren Yusufeli barajı suları altında kalacak ağaçlar da taşınmaya başladı.
Yağmurda ıslanan köpeği kazağını çıkarıp kuruladı
Tuzla'da yağmurda ıslanıp donmak üzere olan köpeğe hayvansever vatandaşın yardımı içleri ısıttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

407
Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

Bülent Turan, AK Parti'deki özgüven eksikliğinden şikayetçi

442
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

910
Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

Emrah, Acun Ilıcalı'dan 84 bin lira tazminat kazandı

124
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

75
Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

280
İdlib'de ateşkes ilan edildi

İdlib'de ateşkes ilan edildi

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir