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Işık açık olmasına rağmen kapıyı açmadı, polis ölü buldu

Adıyaman’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

DHA | 12.04.2019 - 08:49..
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Adıyaman Bahçecik Mahallesi'nde 2 gündür Gökhan Atik’ten haber alamayan yakınları, evine gitti. Işıkları açık olmasına rağmen Atik'in kapıyı açmamasından şüphelenen yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde Atik'i, yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Atik'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Gökhan Atik’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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