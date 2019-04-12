Işıklar katledilen köpekler için yandı

13 sokak köpeğinin zehirlenmesinin ardından Ankara Batıkent sakinleri, adeta ohal ilan etti.

Aranan suçlular ise çok geçmeden bulundu. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bu haber hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

KÖPEKLERİN TELEF OLDUĞU ALANDA TOPLANDILAR

Bir grup hayvansever, Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde 13 köpeğin telef olduğu alanda toplandı. Hayvanseverler, burada sloganlar atarak, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

EYLEMLER SÜRECEK

Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, 3 şüpheli hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler.

Hayvanseverlerden serbest bırakılma tepkisi İZLE

"TEHDİT EDİYORLARDI"

Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Buket Özgünlü yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'ya kadar o zanlıların zehirli etlerini topladım. Bugün karşıma geçip pişkin, pişkin gülerek gittiler. Her gün beni tehdit ediyorlardı. Biz bittik, tükendik. Artık dayanamıyorum. Çok şey istemiyorum, hayvanlarımıza dokunmasınlar. Sokaklar hayvanlarındır bunu bilsinler." dedi.

Hayvanseverler, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.