Işın Karaca boşanıyor

3 yıldır evli olan çift bugün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşanacak.

Emre Belözoğlu yıllardır söylenen, "Emre'yi saha dışında tanısanız seversiniz" söylemlerini bitirdi. 39 yaşındaki futbolcu, saha içinde de dışarıda da aynı olduğunu dile getirdi.

Rusya'da, yerli yazılıma sahip olmayan telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündeme geldi.

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Lösemi hastası arkadaşı için saçlarını kestirdi

9 yaşındaki Melek, İzmir'de aynı okulun 2. sınıfında okuyan ve lösemi tedavisi gören arkadaşı için saçlarını kestirdi. Kardeşi de ondan görüp, aynı davranışı sergiledi.