taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7635
Euro
6.3876
Altın
1485.66
Borsa
100525.32
Gram Altın
275.437
Bitcoin
54117.42

Işın Karaca boşanıyor

3 yıldır evli olan çift bugün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşanacak.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Işın Karaca boşanıyor

2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi. Boşanma kararının ardından Odabaş, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı.

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ünlü çiftin anlaşmalı boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Öte yandan Tuğrul Odabaş’ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

99
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

4
Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

27
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

49
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

147
Meksika'da Mormon ailesi katledildi

Meksika'da Mormon ailesi katledildi

13
İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir