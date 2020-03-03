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Işın Karaca: Gülmeye utanıyorum

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üzüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 07:37..
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Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 34 askerimizin şehit olması nedeniyle tüm Türkiye yasa boğuldu. Sanat camiası ve iş dünyasından birçok isim de programlarını erteledi ya da iptal etti.

Son olarak Işın Karaca Instagram hesabından kızıyla bir fotoğrafını paylaşarak acısını kelimelere döktü:

"ÜLKEMİZİN ZOR GÜNLERİNİ ANLATTIM"

"Annem.. Günlerdir gülmeye utanır oldum.. Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen kuzumdan öğütler aldım bugün.. Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabii. Allah'ım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın..."

Işın Karaca: Gülmeye utanıyorum

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