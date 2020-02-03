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Işın Karaca, sevgilisiyle ilk kez el ele

Işın Karaca, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile ilk kez el ele görüntülendi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 07:18..
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Eski eşi Tuğrul Odabaş’ın Nişantaşı’nda bir kadınla görüntülenmesinin ardından Işın Karaca da yeni sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile el ele ortaya çıktı.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektife yansıyan çift, muhabirleri fark edince şaşırdı.

"MUTLUYUZ"

Karaca, müzisyen sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca “Bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde, ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz” dedi.“Evlilik olur mu?” sorusuna da “İkimizin de öyle bir düşüncesi yok” yanıtını verdi.

Birlikte albüm hazırlayacaklarını açıklayan Can Yapıcıoğlu ise ilişkisiyle ilgili “Güzel gidiyor, çok mutluyuz” demekle yetindi.

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