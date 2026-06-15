Işın Karaca yeni bedenini açıkladı: 36 oldum

Yıllardır kilolarından dertli olan Işın Karaca, 73 kilo verdi. Ünlü şarkıcı, yeme alışkanlığının tamamen değiştiğini ve artık kıyafet ararken zorlanmadığını söyledi.

Önceki gün Kıbrıs'ta sahneye çıkan Işın Karaca, değişimi hakkında konuştu.

BEDENİ DEĞİŞTİ

Karaca, "Kaç beden oldunuz?" sorusuna, "36 oldum, bu benim için çok keyifli. Artık kıyafet konusunda zorlanmıyorum. Eskiden 52 beden üst, 48 beden altıma dikilmesi gerekiyordu. Şimdi kıyafetler şıp diye oturunca çok mutlu oluyorum." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Karaca, kendisine 'Bayan bacak' denilmesi hakkında ise şunları söyledi: "Canım Serpil Örümcer'den sonra ben... Kilo verince ortaya bacak çıktı, ben de farkındayım. Saklayayım diyorum olmuyor. Ama şu an bu zayıflıktan mutluyum.

Yarın yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la (Yapıcıoğlu) 2-3 gün sabah akşam yiyoruz. Ama kontrol mekanizması var üzerimizde, bir noktadan sonra 'Yemeyelim' diyoruz. Bu bakış açısı iyi geldi bana... Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak."