Işın Karaca'nın eski eşi atları satmaya başladı

Üç yıllık evlilikleri geçtiğimiz hafta ani bir şekilde sona eren Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş, sahibi oldukları atlar için son kararlarını verdi.

125 BİN İSTİYOR

At tutkusunu ünlü popçuya da aşılayan Odabaş, 11 yarış atından ilkini önceki gün satışa çıkardı. İnternettenatları için alıcı bulmaya çalışan Odabaş, iki yaşındaki tayına 125 bin TL fiyat biçti.

Atını satılığa çıkaran Tuğrul Odabaş, ilana "Atçılığı bıraktığımızdan dolayı" notu düştü.

IŞIN AFFETMEDİ

İkilinin boşanma nedeni de atlar olduğu iddia edilmişti. Karaca, Odabaş'ın yakın çevresine "Atları, Işın'a aldırıyorum. Parasını ona ödetiyorum. Haradaki tüm iyi atları aldırdım" dediğini duyunca çılgına döndü. Bunun üzerine ünlü popçu, eşini boşadı.