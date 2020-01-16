Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam bir radyoya konuk oldu. Karaca, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"TARİHLERE BİR BAKIN"

Tuğrul Odabaş’tan boşandıktan kısa süre sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu’yla aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı, “Evliliğinizin bitmesine bu ilişkinin yol açtığı iddiası doğru mu?” sorusunu duyunca çılgına döndü:.

Çok sinirlenen Karaca, “Çıkan haberleri soruyorsunuz. Tarihlerine bir bakın, öyle sorun. O kadar ağır bir laf ki, hiç kimse bunun altından kalkamaz. Çok ayıp bir şey. Halkı böyle yönlendiriyorsunuz, onlar da bize ana avrat dümdüz gidiyorlar.” dedi.