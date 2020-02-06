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Eşcinsel bakanın bir çocukla yazışmaları ortaya çıktı

İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşındaki bir erkek çocukla altı ay süreyle mesajlaştığı iddiaları üzerine, bakanlığının bütçesini açıklayacağı konuşmasından saatler öncesinde istifa etti.

Detay Haber | 06.02.2020 - 17:41..
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2013 yılında eşcinsel olduğunu açıklayarak eşinden ayrılan İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay'ın, 16 yaşındaki bir erkek çocuğuyla Instagram ve Facebook üzerinden 6 ay boyunca yazıştığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın halen sürdüğü belirtilirken Mackay'ın, bu süre içerisinde çocuğa 270 mesaj gönderdiği öne sürüldü.

"BU MESAJI SİLEBİLİRSİN"

Mackay'in, ayrıca 'şirinsin' dediği çocuğu akşam yemeğine ve bir rugby etkinliğine davet ettiği de ifade ediliyor. İngiltere basınında paylaşılan ekran görüntülerine göre, Mackay, çocuğa "Konuşmalarımız senin ve benim aramda değil mi?" diye soruyor, çocuğun 'evet' cevabının ardından Mackay, "Sen bilirsin ama bu mesajı silebilirsin." diyor.

Eşcinsel bakanın bir çocukla yazışmaları ortaya çıktı

İSTİFA ETTİ, PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Derek Mackay, İskoçya'da yayınlanan Scottish Sun gazetesinde bugün yer alan iddialar sonrası 'aptalca davrandığını' söyleyerek istifa etti, çocuk ve annesinden özür diledi. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, 42 yaşındaki Mackay'nin istifasını kabul etti. Partisi İskoç Ulusal Partisi (SNP) ise Mackay'ın parti üyeliğini askıya aldı. Haberde, çocuğun annesinin bakanın görevden alınmasını istediği belirtiliyor.

BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİ AÇIKLAYACAKTI

Derek Mackay, bugün İskoçya Parlamentosu'nda da bakanlığının bütçesini açıklayacaktı. Mackay'in istifası üzerine bütçeyi, Kamu Maliyesi Bakanı Kate Forbes'un sunacağı açıklandı.

"BAŞKA ÇOCUKLAR HEDEF OLMASIN"

Scottish Sun gazetesine konuşan ismi açıklanmayan çocuk, Mackay tarafından davet edildiği yere gitmemek için devamlı bahaneler uydurduğunu belirterek "Annemle babamın yanımda olup olmadığını soruyordu." dedi. Çocuk, "Başka insanlar bu şekilde hedef olmasın diye konuşmak istedim." ifadelerini kullandı.

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