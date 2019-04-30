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İskoçya'da kadınlar arasında sandviç kavgası

iki kadın girdikleri bir dükkanda, son kalan sandviçi almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Sonrasında ortalık karıştı.

DHA | 30.04.2019 - 12:34..
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İskoçya’nın Kuzey Lanarkshire bölgesinin Coatbridge şehrinde, ‘Greggs’ adı verilen sandviç dükkânına iki kadın geldi.

Kadın müşteriler, rafta kalan son sandviçi isteyince ortalık karıştı.

BİR MÜŞTERİ KAYDA ALDI

Arka taraftaki kadın, sıranın önündeki kadına vurunca; öndeki de hemen karşılık verdi. Kadınların birbirini yumruklayıp, yerde tekmelediği kavgayı sonlandırmak için dükkândaki diğer müşteriler devreye girdi.

O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı.

İskoçya’da sona kalan sandviç kavga sebebi oldu İZLE

POLİS ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili açıklama yapan ‘Greggs’ sözcüsü ise polisin, araştırma başlattığını bildirdi.

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