İskoçya'da kadınlar arasında sandviç kavgası

İskoçya’nın Kuzey Lanarkshire bölgesinin Coatbridge şehrinde, ‘Greggs’ adı verilen sandviç dükkânına iki kadın geldi.
Kadın müşteriler, rafta kalan son sandviçi isteyince ortalık karıştı.
BİR MÜŞTERİ KAYDA ALDI
Arka taraftaki kadın, sıranın önündeki kadına vurunca; öndeki de hemen karşılık verdi. Kadınların birbirini yumruklayıp, yerde tekmelediği kavgayı sonlandırmak için dükkândaki diğer müşteriler devreye girdi.
O anlar ise başka bir müşteri tarafından kayda alındı.
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POLİS ARAŞTIRIYOR
Olayla ilgili açıklama yapan ‘Greggs’ sözcüsü ise polisin, araştırma başlattığını bildirdi.