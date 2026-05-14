İskoçya'da şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek

İskoçya Premiership'te 1 puan farkla şampiyonluk mücadelesi veren Hearts ve Celtic, son haftaya galibiyetle girdi.

Lig lideri Hearts, sahasında ağırladığı Falkirk'i 3-0 mağlup ederken en yakın takipçisi Celtic, 90+9. dakikadaki penaltı golüyle deplasmanda Motherwell'i 3-2 yendi.

HEARTS SON HAFTAYA LİDER GİRİYOR

Bu sonuçların ardından Hearts 80 puanla liderliğini sürdürdü. Celtic ise puanını 79 yaptı.

ŞAMPİYONLUK MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ

Ligin son haftasında Celtic, cumartesi günü sahasında Hearts'ı ağırlayacak.