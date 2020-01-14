İskoçya'nın bağımsızlık teklifine İngiltere'den ret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bağımsızlık referandumu için yetki devri isteyen İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'a yazdığı mektupta bu talebi reddettiğini bildirdi.

Johnson, mektubunda bağımsızlık referandumu yapabilme yetkisinin İngiltere Parlamentosu'ndan İskoçya Parlamentosu'na devriyle ilgili talebi 'dikkatle incelediğini' belirtti.

2014'te yapılan referandumda İskoç halkının Birleşik Krallık'ta kalma yönünde oy kullandığını kaydeden Johnson, sonuca o dönem her iki hükümetin saygı göstereceğini taahhüt ettiğini hatırlattı.

"KABUL EDEMEM"

İngiltere hükümetinin, İskoçya halkının demokratik tercihini desteklemeye devam edeceğini belirten Johnson, "Bu nedenle, başka bağımsızlık referandumlarına yol açacak bir yetki devri talebini kabul edemem" dedi.

Yeni bir bağımsızlık referandumunun İskoçya'nın yaşadığı siyasi durgunluğu devam ettireceğini savunan Johnson, İskoçya yönetimine "Birleşik Krallık'ın tamamını bir araya getirme" ve "ülkenin potansiyelini ortaya çıkarma" çağrısı yaptı.