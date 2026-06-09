Suriye sınırındaki İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılışı için geri sayım başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’te düzenlenen AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep‘in “Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar” başlıklı oturumda konuştu.

Zirvede, Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkiler, lojistik ve üretim ilişkileri masaya yatırılacak.

Zirvede, Gaziantep ile Halep arasında özel olarak regüle edilmiş üretim ve ticaret bölgelerinin hayata geçirilmesi halinde sınır hattında kurulması öngörülen büyük ölçekli ara üretim ekosistemi ve buna ilişkin yatırım fırsatları ele alınacak.

TÜRKİYE TİCARET BAKANI VE SURİYE EKONOMİ VE SANAYİ BAKANI KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar konuşmacı olarak yer aldı. Bakanlar, iki ülke ekonomisindeki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Bakan Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması." dedi.

Bolat, "Nusaybin ile Kamışlı arasındaki gümrük kapımızın açılması konusunda hazır olduğumuzu Suriyeli mevkidaşlarımıza ifade ettik. İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR”

"Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik." diyen Bolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"SURİYE MİLLİ PARA BİRİMİNİN BASILMASI NOKTASINDA TEMASLAR SÜRÜYOR"

"Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor."

"TÜRKİYE BİZİM DOĞAL ORTAĞIMIZ"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı da konuşmasında, "Türkiye ve Suriye üretimin ortak kaynağı olmalıdır. Suriye'de sürdürülebilir, uyumlu ve güçlü ekonomik ilişki kurulması için çaba gösteriyoruz. Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız. Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

İSLAHİYE SINIR KAPISI

İslahiye Sınır Kapısı, Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapılarından birisi.

ZİRVE HAKKINDA

Etkinlik kapsamında yapılacak özel oturumun konuğu Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz olacak. Oturumda, Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkiler, lojistik ve üretim ilişkileri ile bölgesel ekonomik entegrasyona yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor.

ZİRVENİN, BÖLGESEL EKONOMİK ENTEGRASYONA KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ın moderatörlüğünü üstleneceği "Yeni Dönemde Fırsatlar ve İmkanlar" başlıklı oturumda da Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Halep Ticaret Odası Başkanı Muhammed Said Şeyhkar ve Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım ağırlanacak.

Zirvenin "Üretim, İhracat ve Gümrüklerde Yeni Dönem" başlıklı son oturumu da AA Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır'ın moderatörlüğünde yapılacak.

Oturumda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan konuşacak.

Zirve aracılığıyla Gaziantep merkezli sinerjiyle Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasına katkı sağlanması, Türkiye-Suriye ticaretinin kurumsal, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli yapıya kavuşturulması, bölgesel üretim, lojistik ve yatırım fırsatlarının görünür kılınması, kamu, özel sektör ve akademi arasında kalıcı iş birliği zeminleri oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye ile Suriye arasında yeniden canlanan ticari ilişkiler, lojistik ve üretim ilişkilerinin çok boyutlu olarak ele alınacağı zirvenin, bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sağlaması hedefleniyor.