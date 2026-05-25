İsmail Bekayi: Vize sorunları nedeniyle Abbas Arakçi BM toplantısına katılamayacak
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yaşanan vize sorunları nedeniyle ABD’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısına İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin katılamayacağını açıkladı.
Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor...
Gözler İran ve ABD arasındaki son duruma çevrilmişken İran tarafından yeni açıklamalar geldi.
GÜNDEMDEKİ KONULARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da haftalık basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Bekayi, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ARAKÇİ ABD'YE GİTMEYECEK"
Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı için ABD’ye yapmayı planladığı ziyaretin, vize sorunu nedeniyle iptal edildiğini belirterek, “Arakçi ABD’ye gitmeyecek.” dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)