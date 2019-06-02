İsmail Erdem TFF yönetimine girdi

Sancaktepe Belediye Başkanlığı görevini iki dönem üst üste yürüten İsmail Erdem, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

CHP adayı Battal İlgezdi'ye Ataşehir'i kaybeden İsmail Erdem'in ne yapacağı merak ediliyordu.

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. Nihat Özdemir, 174 oy alarak TFF başkanlığına seçildi.

Özdemir'in listesinde dikkat çeken bir isim vardı: İsmail Erdem.

Erdem, ilk açıklamasında şunları söyledi: "İnşallah Türk futboluna, geleceğimize hayırlı hizmetler yapacağı inancındayım. Bizi de layık görmüşler, biz de yönetim kurulu üyesi olarak yeni dönemde görev almış olduk"