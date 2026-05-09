Ismail Jakobs: Çok özgür hissediyorum

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, rakibi Antalyaspor'u sahasında 4-2 yenerek şampiyonluğa uzandı.

"ŞU ANDA KENDİMİ ÇOK ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ismail Jakobs'un sözleri:

“"Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Bu akşam zor bir maç oynadık, bırakmadık ve devamını getirdik. Çok uzun bir sezondu özellikle benim için Afrika Kupası ve diğer maçlarla birlikte. Şimdi artık tatil, dinlenme zamanı."”