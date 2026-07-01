İsmail Köybaşı futbolu bıraktı, Göztepe’de yeni görev aldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyerini noktaladığı duyuruldu.,

"TÜM EMEKLERİ VE KULÜBÜMÜZE OLAN BAĞLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz. "”

KULÜP BÜNYESİNDE GÖREV ALACAK

Aynı zamanda İzmir ekibi, İsmail Köybaşı'nın kulüp bünyesinde yeni görevle Göztepe'de yer alacağını söyleyen aşağıdaki ifadeleri kullandı:

“"İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir. Teşekkürler kaptan. Göztepe ailemizdeki yeni yolculuğunda başarılar, İsmail Köybaşı."”