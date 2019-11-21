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İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

Gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayında EYT mağduru olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise; Küçükkaya'nın da mağduriyetinin giderileceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 09:24..
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İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Programda, son günlerde gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da konuşuldu. Küçükkaya, EYT konusunda kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti.

"PRİMLERİM YÜKSEK ÖDENDİ AMA EMEKLİ OLAMADIM"

İsmail Küçükkaya, şunları söyledi: "Ben 1992'de Hürriyet'te çalışmaya başladım. 3 yıl sigortasız çalıştım. 95'te Sabah gazetesine geçince sigortalı oldum. Ben bugüne kadar aralıksız gazetecilik yaptım. Primlerim hep zamanında ödendi. Fikir işçisi olduğum için yüksek de ödendi. Ben normalde EYT'liyim. İşe başladığımda şu kadar yıl çalışırsan, bu kadar prim ödersen emekli olursun dediler. Oyun başladıktan sonra oyunu değiştirdiler, ben de mağdurum."

Kemal Kılıçdaroğlu ise iktidara geldiklerinde aile sigortasını getireceklerini, böylece EYT sorununun giderilebileceğini ifade etti.

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim ViDEO

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

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