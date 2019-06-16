İsmail Küçükkaya: Halkın merak ettiği sorular hazırladım

Bu akşam saat 21.00'de İstanbul seçiminin iki adayı Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında kozlarını paylaşacak.

İstanbul seçimlerinin tartışılacağı programın moderatörlüğünü FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya yapacak.

İsmail Küçükkaya program öncesi Sözcü gazetesine konuştu.

SORULAR HAZIR

Programın bütün kanallara açık olacağını söyleyen Küçükkaya, "Yaklaşık 18-20 adet soru hazırladım. Bunlar her iki konuğuma soracağım sorular olacak. Ayrıca her ikisine de ayrı ayrı soracağım 3'er soru var. Konularımız bellidir, seçim ve İstanbul… Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım." dedi.

"ZAMAN SIKINTISI OLMAZ"

Küçükkaya, "Zaman konusunda sıkıntı olacak mı?" sorusuna ise, "Elimde kronometre olacak ve her soruya 3 dakikalık cevap hakkı tanıyacağım. Bir sorun beklemiyorum." cevabını verdi.