İsmi Fenerbahçe'yle anılıyordu! Antonio Conte, Napoli'den ayrıldı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında, Napoli ile Udinese karşı karşıya geldi.

Stadio Diego Maradona'da oynanan mücadeleyi, ev sahibi Napoli 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

Udinese'de Christian Kabasele, 64. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

"SÜREM BİTTİ"

Napoli'nin tecrübeli teknik direktörü Antonio Conte, maçın ardından istifa ettiğini resmen açıkladı.

İtalyan teknik adam, açıklamasında "Başkan Aurelio De Laurentiis'i 1 ay önce aradım ve görüştüm. Napoli'deki süremin bittiğini söyledim. De Laurentiis de bana 'Son güne kadar fikrini değiştirirsen seninle yola devam ederim, seni bekleyeceğim' dedi. O direksiyonda olduğu sürece Napoli emin ellerde kalacak ve her zaman rekabetçi bir takım olmayı sürdürecek." diye konuştu.

"DİNLENMEYE ÇEKİLEBİLİRİM"

Geleceğiyle ilgili çıkan iddialara da değinen Conte, şu aşamada konuşulanların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, geleceğine dair henüz bir karar vermediğini vurgulayarak, "Ben de dinlenmeye çekilebilirim." dedi.

İSMİ FENERBAHÇE'YLE ANILIYOR

Geçen sezon Napoli'yi şampiyon yapan Antonio Conte, bu sezon ikinci sırayı aldı.

56 yaşındaki İtalyan teknik adam, daha önce Juventus, Inter, Bari ve Chelsea'de de ilk sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

İsmi son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Conte'nin kariyerinde toplam 7 lig şampiyonluğu bulunuyor.