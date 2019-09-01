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İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

Bir botta mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen mültecileri Türk denizciler gemiye aldı.

DHA | 01.09.2019 - 21:08..
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Özel bir firmaya ait 'Ekmen Trans' isimli gemi mürettebatı dün gece Fas'a doğru seyir halindeyken İspanya'nın 60 deniz mili açığında denizin üzerinde bir nesne fark edip rotasını o yöne çevirdi.

Bir botta mahsur kalmış 24 Afrikalı mülteciyi fark eden Türk denizciler, bota yanaşarak mültecileri gemiye aldı.

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti VİDEO

24 MÜLTECİ KURTARILDI

3’ü çocuk 24 mülteciyi kurtaran Türk denizciler, kurtarılanlar arasında hamile bir kadın da olduğunu fark edince, durumu derhal İspanyol makamlarına iletti. Doğumu yaklaştığı öğrenilen hamile kadın, gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Mültecilerin tahliyesi için rotasını değiştiren gemi, Las Palmas limanına yanaşarak mültecilerin gemiden alınmasını sağladı.

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

İspanya açıklarında mültecilerin imdadına Türk denizciler

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