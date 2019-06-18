İspanya Adana'daki Patriot'ların kalma süresini uzattı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, evliliği ve eşi Beren Saat hakkında konuşmayacağını söyledi.

Kenan Doğulu: Bunlar özel konular

Muhammed Mursi'nin cenazesi sabah saatlerinde Kahire'nin doğusunda bulunan bir mezarlığa defnedildi.

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Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.