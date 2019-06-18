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İspanya Adana'daki Patriot'ların kalma süresini uzattı

Türkiye'nin hava savunması için Adana’ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresi 6 ay daha uzatıldı.

AA | 18.06.2019 - 07:50..
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AA muhabirinin İspanyol diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, sistemin yıl sonuna kadar uzatılması onaylandı.

Süre uzatımı, NATO'nun onayıyla yapılacak bildirimden sonra resmi olarak kamuoyuna açıklanacak.

İspanya Adana'daki Patriot'ların kalma süresini uzattı

Suriye’den Türkiye’ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO’nun Türkiye’yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda’ya ait Patriot füze savunma sistemi 26 Ocak 2013'te Adana’da konuşlandırılmıştı.

Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya, 4 yıldır bu misyonu sürdürüyor.

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