İspanya Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı

Koronavirüsle mücadele eden İspanya'da, Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, solunum şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, "Başbakan yardımcısı dün öğleden sonra hastaneye kaldırıldı ve tıbbi testler yapıldıktan sonra doktorlar solunum yolu enfeksiyonu tedavisi için orada kalması gerektiğine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

63 yaşındaki Calvo'ya, koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçlarının belli olur olmaz paylaşılacağı kaydedildi.

BAŞBAKANIN EŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçen hafta, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de, koronavirüs tespit edilmişti.





