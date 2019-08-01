taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5819
Euro
6.1792
Altın
1411.9
Borsa
101823.45
Gram Altın
253.376

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası

Eski buzdolabını yamaçtan aşağı atan adama buzdolabını geri taşıtan polisler, doğayı kirletmekten de 45 bin euro para cezası kesti.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 16:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İspanya 'nın Endülüs bölgesinde bulunan Almeria kentindeki Olula del Rio kasabasında yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir adam, aracının bagajından çıkardığı eski buzdolabını bir tepeden aşağı atarken göründüğü bir video yayınladı.

HEM GERİ TAŞITTIRDI HEM 45 BİN EURO CEZA KESTİ

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler, adamın buzdolabını attığı yerden çıkarmasını ve doğru bir şekilde geri dönüşüme sokmasını sağladı. Adama, ayrıca 45 bin euro para cezası verildi. Adamın çalıştığı firmada yapılan incelemede ise, 50 çamaşır makinesi ve 20 buzdolabı daha bulunduğu tespit edildi.

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası

 

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

175
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

431
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

173
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

473
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

25
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

48
Belediye başkanı kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı

Belediye başkanı kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı

312
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir