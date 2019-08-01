İspanya 'nın Endülüs bölgesinde bulunan Almeria kentindeki Olula del Rio kasabasında yaşanan olayda, adı açıklanmayan bir adam, aracının bagajından çıkardığı eski buzdolabını bir tepeden aşağı atarken göründüğü bir video yayınladı.

HEM GERİ TAŞITTIRDI HEM 45 BİN EURO CEZA KESTİ

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polisler, adamın buzdolabını attığı yerden çıkarmasını ve doğru bir şekilde geri dönüşüme sokmasını sağladı. Adama, ayrıca 45 bin euro para cezası verildi. Adamın çalıştığı firmada yapılan incelemede ise, 50 çamaşır makinesi ve 20 buzdolabı daha bulunduğu tespit edildi.

İspanya polisinden geri dönüşüm cezası