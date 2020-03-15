İspanya'da gereksiz sokağa çıkanlara para cezası

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, en fazla vaka tespit edilen ülkelerden olan İspanya'da da tedbirler sıkılaştırılıyor.

İspanya'da şu ana dek 6 bin 391 vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle 196 kişi de hayatını kaybetti.

SERBEST DOLAŞIM KISITLANDI

İspanya'da koronavirüse karşı cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

HALK ZORUNLU HALLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİYOR

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI ÇİĞNEYENLERE PARA CEZASI UYGULANIYOR

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor. Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ile 600 euro ceza kesileceği belirtildi.