taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6675
Euro
7.3115
Altın
1585.7
Borsa
89085.13
Gram Altın
340.807
Bitcoin
43267.39

İspanya'da hastanede toplu dua

Koronavirüs bilançosunun en ağır yaşandığı ülkelerden biri olan İspanya'da sağlık çalışanları toplu dua seansında buluştu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İspanya'da hastanede toplu dua

İspanya, Avrupa kıtasında İtalya'dan sonra salgından en ağır şekilde etkilenen ikinci ülke durumunda.

Hastane ve tıbbi malzeme yetersizliğinin yaşandığı ülkede vaka sayısı her geçen gün artarken, doktorlar çareyi dua etmekte buldu.

HASTANEDE DUA SEANSI

Salgının zor günler yaşattığı İspanya'da doktorlar, motivasyonlarını artırmak için hastane koridorunda toplu dua için biraraya geldi.

Doktorlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kendilerine tanrıdan başka hiçbir gücün yardım etmediğini söyleyip, koronavirüs salgınında hastalananları "tedavi" etmesi için dua etti.

İSPANYA'DA SON DURUM

104 bin 118 vakanın görüldüğü ülkede, 9 bin 387 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da hastanede toplu dua eden sağlık personeli VİDEO

İspanya'da hastanede toplu dua

İlginizi Çekebilir
Pentagon ceset torbası alacak
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.
Ukrayna Türkiye'den sağlık ekipmanı talep etti
Ukrayna'nın Türkiye’den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talep ettiği bildirildi.
Belçika’da korona fırsatçıları ürünlere zam uyguluyor
Belçika'da süpermarketler koronavirüs salgınını fırsat bilerek ürünlere zam yapıyor.
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa’nın hastaneleri ve huzurevleri için sipariş ettiği maskelerin Çin’de uçağa yüklendiği sırada ABD tarafından fiyatının iki katına satın alındığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
583
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
20
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
139
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
59
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
17
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir