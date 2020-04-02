İspanya, Avrupa kıtasında İtalya'dan sonra salgından en ağır şekilde etkilenen ikinci ülke durumunda.

Hastane ve tıbbi malzeme yetersizliğinin yaşandığı ülkede vaka sayısı her geçen gün artarken, doktorlar çareyi dua etmekte buldu.

HASTANEDE DUA SEANSI

Salgının zor günler yaşattığı İspanya'da doktorlar, motivasyonlarını artırmak için hastane koridorunda toplu dua için biraraya geldi.

Doktorlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kendilerine tanrıdan başka hiçbir gücün yardım etmediğini söyleyip, koronavirüs salgınında hastalananları "tedavi" etmesi için dua etti.

İSPANYA'DA SON DURUM

104 bin 118 vakanın görüldüğü ülkede, 9 bin 387 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da hastanede toplu dua eden sağlık personeli VİDEO