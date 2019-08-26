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İspanya’da helikopter kazası: 5 ölü

Mallorca Adası'nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopter çarpıştı. Kaza sonrası 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 26.08.2019 - 12:12..
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İspanya’nın Mallorca Adası’nda uçak kazası yaşandı.

KÜÇÜK UÇAK VE HELİKOPTER ÇARPIŞTI

İspanya’nın Balear Adaları Özerk Topluluğu yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 13.35’de Mallorca Adası’nda küçük bir yolcu uçağı ve helikopter çarpıştı.

İspanya’da helikopter kazası: 5 ölü

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, gerçekleşen kazada biri çocuk en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, acil yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. İspanya basını, kazaya karışan uçak ve helikopterin bir tarlaya düştüğünü öne sürdü.

İspanya’da helikopter kazası: 5 ölü

İspanya’da helikopter kazası: 5 ölü

İspanya’da helikopter kazası: 5 ölü

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