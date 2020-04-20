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İspanya'da koronavirüs ölümleri düşüşe geçti

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak, 20 bin 852'ye çıktı.

AA |
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İspanya'da koronavirüs ölümleri düşüşe geçti

İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 410 kişinin hayatını kaybettiği salgında bugün 399 kişi yaşamını yitirdi.

İLK KEZ 400'ÜN ALTINA İNDİ

Koronavirüs kaynaklı günlük ölüm artış hızındaki düşüşün devam ettiği İspanya'da, 22 Mart'tan sonra ilk kez günlük ölü sayısı 400'ün altına indi.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı günlük ölümler 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı. Bakanlık salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 852'ye yükseldiğini bildirdi. Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 266 artışla toplamda 200 bin 210 oldu.

9 MAYIS'A KADAR UZADI

Koronavirüsü u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 230 artışla 80 bin 587'ye çıktı. Koronavirüse karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.

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