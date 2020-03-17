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İspanya'da Mercedes fabrikasında koronavirüs grevi

Dünyaca ünlü marka çalışanları, fabrikada yeni koronavirüse karşı önlem almayan patrona tepki olarak üretimi durdurdu.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 15:08..
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Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle ölümler giderek artıyor.

Çoğu iş yerleri salgına karşı önlem alırken, bazı şirketlerde çalışmalar devam ediyor.

5 BİNDEN FAZLA İŞCİ TEPKİLİ

Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilen İspanya’da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bazı şirketler ise OHAL ilan ettikleri halde fabrikalarda üretime devam ediyor.

Bask bölgesinde Mercedes işçileri, fabrikada yeni koronavirüse karşı önlem almayan patrona tepki olarak üretimi durdurdu.

Fabrikada bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına, 23 işçinin de karantinada olmasına karşın şirketin, 5 binden fazla işçiyi zorla fabrikaya getirdiği belirlendi.

Mercedes fabrikasında koronavirüs grevi

İspanya'da Mercedes fabrikasında koronavirüs grevi

İspanya'da Mercedes fabrikasında koronavirüs grevi

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