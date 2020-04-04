İspanya'da OHAL ikinci kez uzatılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İspanya'da olağanüstü hal (OHAL) yeniden uzatılıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede korona virüs vakalarında artışın sürdüğünü belirterek parlamentodan 26 Nisan'a kadar olan olağanüstü hal uygulamasının 15 gün daha uzatmasını isteyeceğini açıkladı.

İKİNCİ KEZ UZATILACAK

İspanya'da 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona eren olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇMİŞTİ

Ülkede açıklanan son verilere göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi. Vaka sayısı ise 5 bin 537 artarak 124 bin 736'ya ulaştı.