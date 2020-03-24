İspanya'da yaşlılar ölüme terk edildi

Dünyada koronavirüsle mücadele eden ülkelerden biri de İspanya.

Avrupa'da, İtalya'nın ardından durumun en kötü ülke olan İspanya'da ölü sayısı 2 bini aştı.

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

CESETLER BULUNDU

İspanya’da, pek çok yaşlı insanın bakımevlerinde ölüme terk edildi.

AÇIKLAMAYI BAKAN YAPTI

Konuyla ilgili açıklama, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'tan geldi.

Robles, "Ziyaretlerinin bazılarında ordu, tamamen terk edilmiş yaşlı insanlarla karşılaştı, hatta bazıları yataklarında yaşamlarını yitirmişti" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Bu tarz ‘insanlık dışı’ bir tutumun hoş görülemeyeceğini vurgulayan Robles, sorumluluklarını görmezden gelen kişilere karşı yasal süreç başlatılabileceğini açıkladı.

İspanya'da koridorlarda yatan hastalar görüntülendi