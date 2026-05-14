İspanya’da yeni yasak: Balkona çamaşır asmak yasaklandı

İspanya’dan ilginç yasak...

Ülkenin güneydoğusunda yer alan 98 bin nüfuslu Murcia bölgesine bağlı Lorca kenti, şehir estetiğini korumak ve görüntü kirliliğini engellemek için balkonlara asılan çamaşırlara yönelik kurallar getirdi.

Yerel yönetim tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle birlikte balkon kullanımı ve dışarıdan görüntüsüne yönelik var olan kararlar sıkılaştırıldı.

SOKAKTAN GÖRÜLECEK ŞEKİLDE BALKONA ÇAMAŞIR ASMAK YASAKLANDI

Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikle, sokaktan görülecek şekilde balkonlara çamaşır asılması tamamen yasaklandı.

Yeni düzenleme sadece dışarıdan görünen kıyafetler için değil, balkonlarda görüntü kirliliği oluşturabilecek neredeyse bütün eşyaları kapsayacak şekilde yapıldı.

GAZ TÜPÜ BİLE YASAKLANDI

Yeni düzenleme ile şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların balkon ve cephelerde bulundurulması da tamamen yasaklandı.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ UYGULANACAK

Yönetmelikte, ihlalin derecesine göre kademeli bir ceza sistemi uygulanacağı; böylece halkın buna alışma sürecinde de daha iyi bir geçiş hedeflendiği belirtildi.

151 EURODAN BAŞLIYOR BİN 500 EUROYA KADAR ÇIKIYOR

Yeni karara göre ihlal türleri ve cezalar:

Hafif ihlaller: Balkon korkuluklarına kıyafet asılması veya uygunsuz eşya depolanması: 151 ila 750 euro para cezası.

Ciddi ihlaller: Ana cephelere kalıcı çamaşır askıları kurulması veya görünür teknik ekipmanlar: 751 ila bin 500 euro para cezası.

TALEP DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİ

Belediye Başkanı Fulgencio Gil, şehrin modernizasyonu ve terk edilmişlik hissinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu kararın mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel yönetim tarafından yeni kurallara uyum sağlanması için halka yaklaşık bir aylık süre tanındı.

Bu süre zarfında halka bilgilendirme ve uyarı çalışmalarının devam edeceği belirtildi.