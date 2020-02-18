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İspanya'dan ABD'li dev şirketlere karşı vergi hamlesi

İspanya, ABD'li dev şirketlere vergi getirmeye hazırlanıyor. Yasa tasarısına göre, söz konusu şirketlerden yüzde 3 oranında vergi alınması öngörülüyor.

AA | 18.02.2020 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
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ABD ile Avrupa arasında yaşanan dijital vergi savaşı yeni bir boyut kazandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Google, Apple, Facebook, Amazon, Instagram gibi ABD'li dev internet şirketlerine vergi getirilmesi için harekete geçti.

İspanya'dan ABD'li dev şirketlere karşı vergi hamlesi

ABD'Lİ DEV ŞİRKETLERDEN VERGİ ALINACAK

Meclise gönderilen yasa tasarısında, küresel ölçekte en düşük ciroları 750 milyon avro, İspanya içinde ise 3 milyon avro olan internet şirketlerinden İspanya'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergi alınması öngörülüyor.

Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, söz konusu verginin, "mevcut ekonomik gerçekliğe uyum sağlayan, daha adil bir vergi sisteminde ilerleme yolunda atılmış bir adım olduğunu" söyledi.

İspanya'dan ABD'li dev şirketlere karşı vergi hamlesi

HEDEF YILDA 850 MİLYON AVRO GELİR

İspanya hükümeti, söz konusu yeni vergiyle yılda 850 milyon avro gelir elde etmeyi hedefliyor. Google, Amazon, Apple ve Facebook 2017'de İspanya'da Maliye'ye sadece 24 milyon avro ödemişti.

Avrupa kamuoyunda "Google vergisi" olarak adlandırılan dijital verginin İspanyol meclisinde sonbaharda kabul edilmesi bekleniyor.

İspanya'dan ABD'li dev şirketlere karşı vergi hamlesi

ABD-AVRUPA HATTINDA DİJİTAL VERGİ SAVAŞI

Diğer yandan son birkaç yılda İtalya, Almanya, Fransa ve Macaristan'da da benzer vergi kararları alınırken, buna tepki gösteren ABD yönetimi, uygulamaya geçilmesi halinde Avrupa ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunuyor.

İspanya'dan ABD'li dev şirketlere karşı vergi hamlesi

"VERGİ KARARINI AMERİKALILARA İLETTİK"

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, "Dijital aktivitelere vergi getirme arzumuzu Amerikalı meslektaşlarımıza ilettik. Adalet ve eşitlik açısından bizim için önemli bir mevzu." dedi.

Laya, dijital vergiden dolayı ABD ile sorun yaşayan Fransa'nın yüzde 3'lük vergi oranını değiştirmediğini sadece uygulanmasını yıl sonuna kadar ertelediğini söyledi.

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