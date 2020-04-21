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İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

Samsun’da hava yolu ile getirilen 93 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Tokat’ta karantinaya alındı. Yolcu otobüsünde gizlenerek parmak hareketi yapan genç kadın tepki çekti.

İHA |
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İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor.

Bu kapsamda İspanya’dan Samsun’a getirilen 93 Türk vatandaşı, kara yolu ile gece saatlerinde Tokat'ta kalacakları yurtlara transfer edildi.

PARMAK HAREKETİ YAPTI

Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Ballıca yurduna yerleştirilenleri taşıyan otobüsün ön tarafına asılan ‘En Büyük Türkiye’ yazısı dikkat çekti. Aralarında öğrenci ve çocuklarında bulunduğu otobüsteki gençler basın mensuplarına el sallarken, şoförün hemen arkasındaki koltukta oturan genç kadının yaptığı parmak hareketi görevlilerin tepkisini çekti.

İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi ViDEO

Yapılan hareket karşısında görevliler, 'terbiyesiz' diyerek tepki verdi. .

"DALGA GEÇENLERE YAPTIM"

Koltuğun arkasına gizlenerek parmağını gösteren genç kadın basın mensuplarının ‘neden hareket yaptınız?’ şeklindeki sorusu üzerine önce yaptığı hareketi inkar ederek, “Hareket filan yapmadım. İzin alınmadan fotoğraflar çekiliyor.” şeklinde cevap verdi. Daha sonrasında ise genç kadın, “Otobüsle bizimle birlikte yolculuk yapan insanlar dışarıdaydı. Onlara yapıldı. Basına değildi, o hareket. Orada insanlarla dalga geçen insanlar var.” diye konuştu.

İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

14 GÜN KALACAKLAR

Yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, 14 gün süre ile misafir olacakları yurtlara yerleştirildi.

İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

İspanya’dan gelen genç kadının tepki çeken hareketi

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