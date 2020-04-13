İspanyalı kadından karantinaya çıplak protesto

İspanya’nın Malaga şehrinde yaşayan 41 yaşındaki kadın, koronavirüs salgınına yönelik karantina yasağı kurallarına uymadığı için mahkemeye çıkarılırak, kefaletle serbest bırakıldı.
POLİS ARACI ÜZERİNDE ÇIPLAK PROTESTO
Duruma tepki gösteren kadın, çıplak halde polis arabasının üzerine çıkarak protesto etti. Kadına copla müdahale eden polis memurları, kimliği açıklanmayan kadını tekrardan gözaltına aldı.
Kadın ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
İspanya’da kadından polis aracı üzerinde çıplak protesto