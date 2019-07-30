İspanya'da her sene geleneksel olarak düzenlenen yağlı direk yarışması bu sene de onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmaya bir çok katılan oldu. Amaç yağlanmış olan uzun direğin ucundaki bayrağı almaktı. 6 metre uzunluğundaki direk herkesi oldukça zorladı. Daha ilk adımda kayanların yanında tam sona ulaşacakken denize düşenler de oldu.

400 EURO ÖDÜLÜ KAZANAN OLMADI

Başarabilenlere 200 ile 400 Euro arası ödül konmuştu ancak hiçbir yarışmacı sona ulaşamadığı için para ödülü verilmedi.

İspanya'nın geleneksel yağlı direk yarışı