İspanya'nın Lorca kentinde balkona çamaşır asılması yasaklandı

Kardeş ülkede tartışma yaratacak karar...

İspanya’nın Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde yerel yönetim yeni bir karara imza attı.

Söz konusu karar bazı vatandaşlar tarafından desteklenirken bazıları tarafından ise tepkiyle karşılandı.

BALKONA ÇAMAŞIR ASILMASI YASAKLANDI

Kararla beraber sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasaklandı.

Yeni kurallar görüntü kirliliğine neden olduğu belirtilen şilte, yatak ve gaz tüpü gibi eşyaların balkonlarda ya da bina cephelerinde bulundurulması da yasak kapsamına alıyor.

Yapılan açıklamada kararın alınmasında özellikle şehir görünümünü korumak ve turistik bölgelerde daha düzenli bir görüntü oluşturma amacının ön plana çıktığı vurgulandı.

KURALLARA UYMAYANA CEZA UYGULANACAK

Balkon korkuluklarına kıyafet asılması veya uygunsuz eşya depolanması gibi hafif ihlallerde 151 ila 750 euro arasında ceza kesilecek.

Ana cephelere kalıcı çamaşır askısı kurulması veya görünür teknik ekipman bulundurulması gibi ciddi ihlallerde ise ceza miktarı 1500 euroya kadar çıkabilecek.

DENETİMLER 1 AY SONRA BAŞLAYACAK

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, yeni kurallara uyum sağlanması için halka yaklaşık bir aylık süre verildiğini duyurdu.

Gil, süre sonunda denetimlerin başlayacağını ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını söyledi.