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İspanya'nın umursamaz yarışı

İspanya'nın başkenti Madrid'de Fransa ve Belçika'daki protestolara aldırış edilmeden Noel Baba kıyafetleriyle bir koşu yarışması düzenlendi.

AA | 09.12.2018 - 12:41..
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Fransa'nın birçok şehrinde ve Belçika'da 'hayat pahalılığı ve vergiler' protesto edilirken İspanyolların bu durum umrunda bile değil.

İspanya'nın umursamaz yarışı

İSPANYOLLAR FRANSA VE BELÇİKA'DA YAŞANANLARI UMURSAMIYOR

Fransa'da 4 haftadır protestolar devam ederken adeta Paris sokakları savaş alanına döndü. İspanyollar ise Avrupa'da yaşanan bu kanlı gösterilere aldırış etmiyor.

İspanya'nın umursamaz yarışı

NOEL BABA KIYAFETLİ YARIŞMACILAR SOKAKLARI DOLDURDU

Madrid sokakları; Noel Baba kıyafetli yarışmacılarla doldu taştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi, her yıl farklı bir sosyal etkinliğe katkı sağlayan etkinlik kapsamında Noel Baba kıyafetleriyle koştu. Başlangıcı ve bitişi Atocha olan koşu, beş buçuk kilometrelik şehir içi parkurunda yapıldı.

İspanya'nın umursamaz yarışı

İspanya'nın umursamaz yarışı

İspanya'nın umursamaz yarışı

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