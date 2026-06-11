İspanyollar analiz etti: A Milli Takım'ın güçlü ve zayıf yönleri

A Milli Takımımızın 24 yıl sonra boy göstereceği Dünya Kupası, bu akşam Meksika-Güney Afrika maçıyla resmen başlıyor.

Tam 48 ülke, 19 Temmuz'a kadar sürecek olan futbol şöleninde yer alacak.

Ay-Yıldızlılar, 2002'de dünya üçüncüsü olduğu turnuvada yeniden iz bırakmak ve 24 yıl sonra gelen altın jenerasyonla yeni başarılara imza atmak istiyor.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı; Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

MARCA, MİLLİLERİ MERCEK ALTINA ALDI

A Milli Takım ilk maçını, 14 Haziran'dan TSİ (Türkiye Saati İle) 07.00'de Avustralya ile Vancouver Stadyumu'nda oynayacak.

Ay-Yıldızlılar ikinci maçında, 20 Haziran tarihinde TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. Millilerimiz grubun son maçında, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden ABD ile 26 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın öne gelen gazetelerinden Marca, A Milli Takım ve diğer 47 ülkeyi mercek altına aldığı haberinde Ay-Yıldızlılar adına 'İzlenmesi gereken' kategorisine Kenan Yıldız'ı dahil etti.

Marca'nın, millilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirdiği haberinde şu ifadelere yer verildi...

Antrenör: Vincenzo Montella

“İtalyan teknik direktör, Şenol Güneş'ten (2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalleri) sonra Türkiye'yi hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na taşıyan ikinci teknik direktör oldu. Eleme maçlarındaki yönetimi sağlamdı: Avrupa maçlarında (play-off'lar dahil) altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet. Sadece favori İspanya'yı yenemedi. Taktiksel olarak esnek olsa da, mümkün olduğunca 4-4-2 formasyonunu tercih ediyor. Amacı, bek oyuncularından hücum oyununu başlatmak. Savunmada ise, takımının bölgesel markaj ve pas yollarını kapatmaya odaklanmasını sağlıyor, son derece disiplinli bir formasyon kullanıyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın kilit yaratıcı figürler olduğu, güçlü bir şekilde ortaya çıkmaya başlayan bir jenerasyonun öncüsü olarak, çekici ve hücum odaklı bir futbol tarzını tercih edecek.”

Güçlü Yönler

“Türkiye'nin genç jenerasyonunun teknik kalitesi en büyük avantajı. Kenan Yıldız, UEFA elemelerinde 90 dakika başına 3,5 dribbling yaparak, 500 dakika veya daha fazla süre oynayan oyuncular arasında sadece Jérémy Doku (6,6) ve Khvicha Kvaratskhelia'nın (4,1) gerisinde kaldı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, eleme sıralamasında 4'er asistle takımın asist liderliğini paylaştılar. Bunlar, herhangi bir rakibi zor durumda bırakabilecek unsurlar.”

Zayıflıklar

“Türkiye, 2002'de üçüncü olduktan sonra 24 yıldır Dünya Kupası'na katılmadı. Dünyanın en önemli turnuvasındaki bu istikrarsızlık gerçek bir dezavantaj. Elemelerde Türk oyuncuların attığı 17 golün 12'si farklı oyuncular tarafından kaydedildi; bu da takımın net bir golcüsünün olmadığını ve gol atma sorumluluğunun çok geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.”

İzlenmesi gereken oyuncu: Kenan Yıldız (Juventus)

“Juventus'un yükselen yıldızı ve Arda Güler'in yanında Türk futbolunun geleceği. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen, Serie A'da en üst seviyede oyunun seyrini değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Top sürme yeteneği (eleme maçlarında maç başına 3,5 top sürme), dar alanlarda bağlantı kurma becerisi ve kanattan yaptığı tehdit, onu Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu oyunun seyrini değiştirecek oyuncu yapıyor. Avrupa play-off'larında yaptığı 65 top sürme, oyuna olan etkisinin en iyi göstergesi.”