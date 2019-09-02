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İSPARK ücretlerine zam geldi

Taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarının ardından İstanbul'da, İSPARK'a da yüzde 50 oranında zam geldi.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 10:35..
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İSPARK ücretlerine zam geldi

Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sayfa açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde aldığı zam kararlarıyla gündemde.

FARKLI ZAM ORANLARI

Taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarına gelen üst üste zamların ardından İSPARK'a da zam geldi.

Fiyatlar, yüzde 40 ile 50 oranında yükseltildi.

Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı.

1 SAAT PARK ÜCRETİ 12 LİRA

Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor.

Zamlı fiyatlar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

İSPARK, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapma gereği duymadı.

İSPARK ücretlerine zam geldi

İSPARK ücretlerine zam geldi

 

 

 

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