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İSPARK zammı İBB Meclisi'nden geçti

İBB Meclisi'nde dün yapılan toplantıya göre İSPARK otopark ücretleri de yapılan zam sonrası arttı.

DHA | 13.12.2019 - 11:36..
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İSPARK zammı İBB Meclisi'nden geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi dün Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.

YÜZDE 15'E VARAN ZAM ORANLARI

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belirlendi. 2020 yılı tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.

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