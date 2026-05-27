Isparta’da alkol denetiminde gazeteciyi tehdit etti

Isparta kent merkezinde gerçekleştirilen rutin alkol kontrolü sırasında, trafik ekipleri tarafından durdurulan araçta sürücüyle yapılan işlemler devam ederken, yolcu konumundaki bir şahıs duruma tepki gösterdi.

Denetimi takip eden basın mensubunun görüntü alması üzerine şahsın sinirlendiği ve sözlü olarak karşılık verdiği görüldü.

BASIN MENSUBUNA TEPKİ VE SÖZLÜ TEHDİT

Polis ekiplerinin “haber alma özgürlüğü” hatırlatmasına rağmen sakinleşmeyen şahıs, basın mensubuna yönelik ağır ifadeler kullandı. Sözlü tepkilerini sürdüren kişi, gazetecinin çalışmasını engellemeye çalıştı.

Şahsın, gazeteciye yönelik tehdit içeren sözler sarf ettiği anlar çevrede gerginliğe neden oldu.

POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan uyarılara rağmen tepkisini sürdüren kişi, güçlükle kontrol altına alındı.

Şahsın daha sonra araçtan indirildiği ve ekipler tarafından yeniden araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

OLAY KISA SÜREDE SONLANDIRILDI

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Denetim noktasındaki çalışmalar kaldığı yerden devam ederken, yaşanan gerginliğin ardından herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.