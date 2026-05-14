Isparta'da ani dolu ve sağanak, hayatı felç etti

Isparta kent merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle şehir genelinde ulaşım yavaşlarken, bazı noktalarda su ve dolu birikintileri oluştu.

Saat 15.00 sıralarında başlayan yağış, özellikle kent merkezinde yoğun şekilde hissedildi. Aniden bastıran dolu, cadde ve kaldırımları kısa sürede beyaza bürüdü.

CADDELERDE SU VE DOLU BİRİKTİ

Şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi. Dolu ile birlikte biriken yağış suyu, araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların kontrollü şekilde ilerlediği gözlendi.

VATANDAŞLAR KAPALI ALANLARA SIĞINDI

Yağışın aniden başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doluya yakalanmak istemeyen birçok kişi iş yerleri, duraklar ve kapalı alanlara sığındı.

Kentte kısa süreli panik havası oluşurken, yağışın etkisini artırmasıyla birlikte açık alandaki hareketlilik azaldı.

YAĞIŞ SONRASI TEMİZLİK YAPILDI

Dolu ve sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar ve iş yeri sahipleri temizlik çalışmalarına başladı. Özellikle iş yerlerinin önünde biriken dolu parçaları küreklerle ve süpürgelerle temizlendi.

Meteorolojik şartların zaman zaman değişkenlik gösterdiği bölgede, benzer ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.