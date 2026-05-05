Isparta'da arkadaşı tarafından katledildi

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Ali Uçan, arkadaşı tarafından öldürüldü.

Senirkent'e bağlı Ortayazı köyünde, V.Ç. ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ali Uçan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonrası V.Ç., Uçan'ı bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Ali Uçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

V.Ç.'nin ise olayın ardından Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olduğu öğrenildi.

Uçan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ortayazı Mahallesi'nde toprağa verildi.