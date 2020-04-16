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Isparta'da bir kadına kamyonet çarptı

Sürücüsü geri manevra yapan kamyonet bir kadına çarparken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA |
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Isparta'da bir kadına kamyonet çarptı

Isparta'nın Gazi Kemal Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde, yaya yolu üzerinde geri manevra yapan 32 LC 135 plakalı kamyonet sürücüsü O.A., arkası dönük olduğu için aracı fark etmeyen S.B.'ye çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredekiler ile kamyonet sürücüsü yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., hastaneye götürüldü.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü O.A.'nın ise ifadesine başvuruldu.

Isparta'da, kamyonetin çarptığı kadın yaralandı ViDEO

Isparta'da bir kadına kamyonet çarptı

Isparta'da bir kadına kamyonet çarptı

Isparta'da bir kadına kamyonet çarptı

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