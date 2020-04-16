Isparta'da bir kadına kamyonet çarptı

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500 milyar dolarlık projeye engel olduğu için öldürüldü

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın başlattığı ve 500 milyar dolarlık Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişi, evini terk etmediği için vuruldu.