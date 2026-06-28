Isparta'da mermer ocağındaki şantiyede yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü Yıldızlar Mahallesi mevkiinde bulunan Demirkayalar Mermer Ocağı'nda, yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şantiyede bulunan barakanın mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 3 itfaiye aracı ve 1 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangının söndürülmesinin ardından barakada bulunan 53 yaşındaki Haşim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.