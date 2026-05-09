Isparta'da nişanlısını rahatsız eden adamla tartıştı, canından oldu

Isparta Modernevler Mahallesi 3103 Sokak'ta İsmail Özdemir, nişanlısı Feyza Tanrıkulu'nu rahatsız ettiği gerekçesiyle Nafiz Gürbüz ile tartıştı.

Büyüyen tartışmanın ardından Gürbüz, yanındaki tabancayla Özdemir'e ateş açtı.

Özdemir, göğüs ve kalbine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların Isparta Şehir Hastanesi'ne götürdüğü Özdemir, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Nafiz Gürbüz, Çünür Mahallesi'ndeki akrabasının evinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gürbüz, tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan Nafiz Gürbüz'ün yargılandığı davaya Isparta 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 1 kız babası olduğu belirtilen Nafiz Gürbüz, cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanının iddianameyi okuyup okumadığını sorması ve hakkındaki suçlamayla ilgili savunma yapmasını istemesi üzerine Nafiz Gürbüz, duruşma salonunda hazır olduğunda ifade vermek istediğini, savunma yapmayacağını söyledi. Avukatı da iddianameyle ilgili savunmasını müvekkilinin ifadesinin alınmasından sonra yapacaklarını belirterek, süre istedi.

"OĞLUMU HAYATTAN KOPARDI"

İsmail Özdemir'in annesi İlkay ve babası Müslüm Özdemir, müdahil olarak katıldıkları davada mahkeme başkanının, "Sanıktan davacı ve şikayetçi misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Baba Müslüm Özdemir, "Sonuna kadar şikayetçiyim hakim bey. Gereken cezayı almasını istiyorum. Benim 22 yaşına getirdiğim oğlumun ne suçu vardı da öldürdü? Ne istedin benim oğlumdan? Yere sık, havaya sık neden oğluma sıkıyorsun?" dedi.

İlkay Özdemir de "Oğlumu hayattan kopardı. Hak ettiği cezayı alsın. Şikayetçiyim." diye konuştu.

"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDU"

Olay anlarına şahit olan Yusuf Akdeniz de mahkemede tanık olarak dinlendi.

Akdeniz, olay gecesi saat 01.00 sıralarında evinin bahçesinde çim sulaması yaptığı sırada 2 erkeğin ağız dalaşına ilişkin sesler üzerine bahçe kapısından baktığını belirterek, şunları söyledi:

"Karanlıkta tam yüzlerini seçemediğim 2 şahsın yaklaşık 1 metre mesafede birbirleriyle tartıştıklarını, birinin elinde diğerine doğrultulmuş tabanca olduğunu fark ettim. Şahıs diğerine 'İndir silahını' diye bağırıyordu.

Sonra tabancalı şahıs beyaz aracına doğru yürüdü ve araca binip kapıyı kapattığı diğer şahıs ona doğru koşup kapısını açmaya çalıştığı esnada 2 el silah sesi duydum.

Ateş eden şahıs aracıyla hızla uzaklaşırken, diğer şahsın hareket etmediğini görünce vurulduğunu anlayıp, 112'ye haber verdim.

Ambulans 3-4 dakika içerisinde geldi. Ben de doktor gelince yaralıya yaklaştım.

Göğüs bölgesinden vurulmuş ve nefes almakta zorlanıyordu. Gördüklerim bundan ibaret."

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIK, PEŞİMİ BIRAKMADI"

Maktulün nişanlısı olan Feyza Tanrıkulu, mahkemede tanık olarak dinlendi. Nafiz Gürbüz'ün 2023 yılından bu yana kendisini rahatsız ettiğini, şikayetçi olarak 1 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen eylemlerine devam ettiğini anlatan Feyza Tanrıkulu, "Kendisi karşı komşumuz olur. Benimle arkadaş olmak istediğini söylediğinde kabul etmedim. Ben ne zaman evden çıksam hemen peşime düşer ve yolda, iş yerimde sürekli bana sözlü tacizde bulunurdu.

Beni istemeye annesini eve gönderdiğinde böyle bir şeyin olmayacağını söyleyip, gönderdik ama bir türlü peşimi bırakmadı. Nişanlım İsmail, onu hiç tanımazdı.

Olay günü biz arkadaşım H. ile İsmail'in arabasının içinde meyve suyu içerken Nafiz, yine kendi aracı ile 2-3 kez yanımızdan yavaşça geçip aracın içine baktı. Biz rahatsız olup arkadaşım H. ile eve geçtik. İsmail'e de eve gitmesini, bulaşmamasını söyledim.

İsmail, Nafiz ile beni rahatsız etmemesi konusunda 'Güzelce konuşacağım' diyerek aracıyla ayrıldı. Eve geldiğimde İsmail'i görüntülü aradım ve nerede olduğunu sordum.

'Yoldayım' dedi. Daha sonra telefonu kapattı, tekrar aradım meşgule attı. Balkonda oturduğumuz sırada silah sesine benzer bir ses duyunca ısrarla aradım ama açmayınca telaşa kapıldım.

Arkadaşımın motosikletiyle o bölgede İsmail'i aramaya başladık. Bir süre sonra ambulansın ışıklarını görünce oraya yöneldik. Ambulans içerisinde İsmail'i kanlar içerisinde gördüm." sözleriyle olay gecesini anlattı.

Olaydan 1 ay önce yine bir arkadaşı ile parka çıktığı sırada şahsın yanına geldiğini ve hemen KADES uygulamasına bastığını belirten Feyza Tanrıkulu, "Bekçiler geldi ama şahıs uzaklaşmış olunca bir işlem yapılmadı." diye ilave etti.

"KIZIMI ONA EMANET ETMEDİM"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Feyza Tanrıkulu'nun annesi Sultan Tanrıkulu da "Biz bu eve taşındığımız günden bu yana Nafiz gözleriyle kızımı taciz etmeye başladı. Daha sonra takip etmeye, laf atmaya başladı. Annesini de evlenmek için bize gönderdi ve biz bu işin olmayacağını anlattık. Şikayetçi de olduk. Vazgeçmedi.

Hatta bir defasında kendisine 'Sen nasıl bir insansın? Biz komşuyuz. Koruyup kollayacağına rahatsız ediyorsun. Bak senin de kızın var. Senin kızına bunu yapsalar razı olur musun?' dediğimde 'Kızımı bu işe karıştırma' dedi.

Sanık bir defasında beni telefonda tehdit etti. 'Bu işe daha fazla karşı çıkarsanız Feyza ortadan yok olur' dedi. Bunun üzerine şikayete gittim. Polis bana 'Şahıs aksini ispat ederse para cezası alırsın' deyince şikayetten vazgeçtim.

Şahıs benim kızımı kendisine emanet ettiğimi söylemiş. Ben ona kızımı falan emanet etmedim. 'Komşuyuz kızımı koruyacağına rahatsız ediyorsun' sözümü bu şekilde kullanıyor." diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, bir dahaki celsede sanığın salonda hazır edilmesine ve iddianameye karşı savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.