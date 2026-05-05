Isparta'da yaylada mahsur kalan çobanlar 30 saat sonra kurtarıldı

Isparta’da etkili olan olumsuz hava koşulları, yaylada zorlu anların yaşanmasına neden oldu. Kar ve tipinin ardından meydana gelen toprak kayması, iki çobanı sürüleriyle birlikte mahsur bırakırken bölge, adeta zamanla yarışın yaşandığı bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

KAR, TİPİ VE HEYELAN YOLU KAPATTI

Yalvaç ilçesine bağlı Yarıkkaya köyü sınırlarındaki Sultan Dağları yaylasında meydana gelen olayda, çobanlar Bilal Akpınar ve Ömer Şahin, yaklaşık 650 küçükbaş hayvanla birlikte yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Yapılan incelemelerde, yağışların etkisiyle yaklaşık 300 metrelik alanda toprak kayması yaşandığı, yolun çöktüğü ve yaylaya ulaşımın kesildiği belirlendi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yarıkkaya köyünden 15 kişilik bir grup da 3 traktörle zorlu araziye girerek mahsur kalan çobanlara ulaştı.

Ekipler ve köylüler, çobanlara ve hayvanlara saman ile yiyecek ulaştırarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

30 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Yolun kapalı olması nedeniyle sürünün yayladan indirilememesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde başlatılan yol açma çalışmaları gün boyu sürdü. Akşam saatlerinde yolun onarılmasıyla birlikte çobanlar ve sürü, yaklaşık 30 saat sonra güvenli şekilde köye ulaştırıldı.

9 HAYVAN TELEF OLDU

Zorlu hava koşulları nedeniyle sürüde kayıplar da yaşandı. Çobanlar, 9 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.

“ATEŞ BAŞINDA SABAHI ETTİK”

Mahsur kaldıkları anları anlatan Bilal Akpınar, yaşadıkları zorlu geceyi şu sözlerle aktardı:

“Tipi sırasında koyunlarımızı avluya kapattık. Biz de çadıra girdik, dışarı çıkamadık. Sabaha kadar ateş yaktık. Soğukta çay içerek ateş başında sabahladık.”

Kurtarma çalışmalarına katılan köy sakinleri, olayın dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, emeği geçen tüm ekip ve vatandaşlara teşekkür etti.