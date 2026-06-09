İspir kırsalında nadir görülen vaşak kamerada

Erzurum’un İspir ilçesinde doğa gezisi yapan bir grup gezgin, kırsal alanda yiyecek arayan bir vaşakla karşılaştı.

Türkiye'nin en gizemli yaban hayvanlarından biri olarak kabul edilen vaşak, kısa süreliğine ortaya çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğada nadiren rastlanan türün görüntülenmesi, hem doğa tutkunlarını hem de bölge halkını heyecanlandırdı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA FARK ETTİLER

İspir'in dağlık ve ormanlık alanlarında gezi yapan doğaseverler, çevrede hareket eden bir yaban hayvanını fark etti. Dikkatli gözlem sonucu bunun bir vaşak olduğu anlaşıldı. Hayvanın doğal ortamında yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gezginler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde vaşağın çevresini dikkatle kontrol ederek ilerlediği, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.

NADİR GÖRÜLEN TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşam alanı bulmasına rağmen son derece çekingen yapısıyla bilinen vaşaklar, insanlardan uzak durmaları nedeniyle nadiren görüntülenebiliyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde görülen tür, ekosistemin dengesi açısından önemli yırtıcı memeliler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, vaşakların doğal yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitliliğin devamı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yaban hayatının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için insan faaliyetlerinin doğal dengeyi bozmayacak şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Doğa gezginlerinin kaydettiği görüntüler kısa sürede ilgi görürken, bölge sakinleri de uzun yıllardır ilk kez bu kadar net bir vaşak görüntüsüyle karşılaştıklarını ifade etti. Yaban hayatına meraklı vatandaşlar, vaşağın doğal ortamında görüntülenmesini bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

UZMANLARDAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Doğa koruma uzmanları ise yaban hayvanlarının yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle nadir görülen türlerle karşılaşıldığında hayvanların rahatsız edilmemesi, beslenmeye çalışılmaması ve güvenli mesafeden gözlemlenmesi gerektiğini hatırlattı.

Uzmanlar, vaşak gibi hassas türlerin doğal yaşamda varlığını sürdürebilmesi için çevre bilincinin artırılmasının kritik önem taşıdığını belirterek, yaban hayatının korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu kaydetti.